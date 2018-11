Restaurant Caballeros van vermoorde Maijkel gaat woensdag weer open

Het restaurant Caballeros van Maijkel Akfidan, een van de slachtoffers van de Enschedese 'kwartetmoord', opent woensdag weer de deuren. "Maijkel zou niet anders hebben gewild", zo meldt het team van het Mexicaanse eethuis in de binnenstad van Hengelo.

"Lieve klanten, na het zware verlies en een periode van diepe rouw hebben wij besloten vanaf woensdag 28 november de deuren weer te openen", zo schrijft het team op Facebook.

'Schouders onder de zaak'

"De tranen vloeien nog steeds, maar Maijkel had niet anders gewild dan dat wij weer de schouders onder de zaak zetten. Om de klanten, die hij steevast met open armen ontving, weer te kunnen verwelkomen. Daarom willen wij ook iedereen bedanken voor de steun en berichten van de afgelopen weken."



Bij toeval slachtoffer

Afikdan bevond zich in de growshop aan de Van Leeuwenhoekstraat in Enschede toen de vier daar aanwezige mannen onder vuur werden genomen. Volgens de familie was Maijkel geheel bij toeval op de plek des onheils. De restauranthouder was meegegaan met zijn bovenbuurman, die voorheen eigenaar was van de growshop.



Stille tocht

Op de dag dat hij 28 jaar zou zijn geworden, werd er voor het slachtoffer een stille tocht door de binnenstad van Hengelo gehouden. Afikdan laat een vrouw en een twee maanden oud dochtertje na.