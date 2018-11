Hogeschool ArtEZ helpt met muziektherapie voor zieke pasgeboren baby's

Hogeschool ArtEZ, met vestigingen in Arnhem, Zwolle en Enschede, gaat muziektherapie aanbieden voor zieke pasgeboren baby's in het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG).

Het UMCG is samen met de Hogeschool Utrecht en de HAN het eerste Nederlandse ziekenhuis dat muziektherapie toepast bij de zorg voor zieke of te vroeg geboren baby's, en ArtEZ heeft de enige hbo-opleiding voor muziektherapie in Nederland. De komende twee jaar onderzoekt de hogeschool samen met het Groningse ziekenhuis wat het effect van muziektherapie is op zeer kwetsbare pasgeborenen en of de therapie bijdraagt aan het verminderen van hun stress.

500 kinderen

Ieder jaar komen ruim vijfhonderd pasgeboren kinderen op de intensive care van neonatologie in Groningen terecht. Neonatologie is de zorg van zieke of te vroeg geboren baby's; een kwetsbare groep.

Complicaties die hierbij komen kijken zijn bijvoorbeeld zuurstofgebrek en infecties. Door stress en pijn kunnen de hersenen beschadigd raken, met levenslange gevolgen. De muziektherapie van ArtEZ moet die stress verminderen.

Gunstige effecten

Muziektherapie laat gunstige effecten zien bij de behandeling van bijvoorbeeld dementie en verschillende psychiatrische aandoeningen. Er zijn bovendien aanwijzingen dat live muziektherapie gunstig is voor zieke pasgeborenen.

In de komende twee jaar wil het UMCG nagaan welke kinderen het meest baat hebben bij muziektherapie.