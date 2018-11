Expeditie Oost: Krav maga; daar kun je mee thuiskomen

Dit is natuurlijk een vergezocht- en een behoorlijk uitzonderlijk scenario, maar toch wordt er in Deventer getraind om veilig uit dit soort situaties te komen. Expeditie werd uitgenodigd door één van de studenten van Xcellent Defence in Deventer om wat meer over de fijne kneepjes van de zelfverdedigingsvaardigheden van Krav Maga te leren.

Zelfverdediging

Instructeur Micheal Dikmans legt uit dat iedereen Krav Maga kan leren. "Het is bedoeld voor mannen, vrouwen, kinderen en ouderen. Je hoeft echt geen top-bokser te worden om jezelf te kunnen verdedigen."

Krav Maga; daar kun je mee thuiskomen (Foto: RTV Oost)

Geheime dienst

Krav maga werd ontwikkeld door de Israëlische geheime dienst. Sinds de jaren '90 wordt het langzaam ook steeds populairder onder ‘gewone burgers’. Volgens Dikmans is dat wel te verklaren, hij ziet geweld op straat steeds meer toenemen. "Ik snap wel dat mensen willen leren zichzelf te verdedigen om te voorkomen dat ze slachtoffer worden."

Belangrijkste tips (zodat je altijd veilig thuis komt):

1. Preventie- probeer te voorkomen dat je wordt vastgepakt door op tijd weg te lopen. Als dat niet (meer) kan...

2. Probeer de aandacht af te leiden door een wedervraag te stellen of door te zeggen dat je je portemonnee/mobiele telefoon gaat pakken.

3. Ontwapen je aanvaller (hoe je dat doet, zie je in de video)

4. Scan je omgeving

5. Wegwezen!

