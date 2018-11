CDA wil wildgroei van zonneparken in Overijssel voorkomen

De Statenfractie van het CDA in Overijssel wil een wildgroei aan zonneparken voorkomen. Er liggen meer dan 50 concrete plannen voor zonneparken in Overijssel. CDA-Statenlid vreest voor een ongewenste ontwikkeling op het platteland, waar natuur- en landbouwgronden worden opgeofferd voor percelen met zonnepanelen.

"Als CDA zijn we van mening dat er in Overijssel meer dan voldoende ruimte is voor zonnepanelen op gebouwen. We moeten zuinig omgaan met onze groene ruimte. Daarnaast vinden we het van groot belang dat de provincie de gemeenten ondersteunt met beleid om versnippering van het landschap te voorkomen", aldus Rutten.



Wat haar betreft wordt de zonneladder, een beleidsinstrument dat aangeeft op welke plekken zonne-energie gerealiseerd kan worden, opgenomen in de Regionale Energie Strategieeën die samen met gemeenten opgesteld worden. "Dat geeft duidelijkheid aan alle partijen en zorgt ervoor dat kostbare landbouwgronden beschikbaar blijven voor landbouw en het Overijssels landschap niet verrommelt."

Asbestdaken eraf, zonnepanelen erop

In het verleden had de provincie een succesvolle regeling die de combinatie van het saneren van asbestdaken en het plaatsen van zonnepanelen erg aantrekkelijk maakte. Deze regeling is inmiddels gestopt. Bouwien Rutten heeft ook gevraagd of de provincie bereid is de regeling nieuw leven in te blazen: "Door regelingen als deze wordt het plaatsen van zonnepanelen op daken aantrekkelijk en worden tegelijk vele vierkante meters asbest gesaneerd. Een win-win situatie voor de inwoners en het Overijsselse landschap."