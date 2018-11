Zwolle en Deventer steeds populairder bij Randstedelingen die willen verhuizen

Steeds vaker zoeken mensen uit Amsterdam en andere steden in de Randstad een woning buiten de randstad. En met enige regelmaat komen ze uit in bijvoorbeeld Zwolle of Deventer. Middelgrote steden met een oude binnenstad worden steeds populairder bij de Amsterdamse huizenzoeker, constateert ook geograaf Evert Meijers van de Technische Universiteit Delft. "De huizenprijs speelt een rol, maar het heeft ook te maken met de aantrekkingskracht van plaatsen als Zwolle en Deventer."

Dat de huizenprijzen in Amsterdam en ook in andere delen van de Randstad torenhoog zijn is geen geheim. Maar de vlucht uit de Randstad heeft dus ook andere redenen. "Veel mensen zoeken een stedelijk leven: restaurants, uitgaansgelegenheden, veel voorzieningen, stedelijk allure, historische binnenstad. Als ze zich Amsterdam niet meer kunnen permitteren, dan zie je dat ze niet naar sub-urbaan, maar naar middelgrote steden gaan die goed bereikbaar zijn en de stedelijke allure bieden die ze gewend zijn."

Jonge gezinnen

Vroeger zochten mensen uit de Randstad in het oosten van het land de rust op: kochten een boerderijtje om op te knappen en gingen daar wonen. Dat geldt niet voor de nieuwe golf westerlingen die op huizenjacht is. "Het is een jongere generatie, meer huishoudens met kinderen voor wie dit aantrekkelijk is."

"Misschien houden ze nog een tijdje hun sociale leven in Amsterdam, maar dat zal wel veranderen", zegt Meijers. "Het klinkt een beetje negatief: allemaal Amsterdammers die in het oosten komen wonen. Maar ik denk dat het vaak mensen zijn die oorspronkelijk uit de regio komen en weten dat de balans tussen urbane voor- en nadelen veel beter is dan in andere delen van het land dan in Amsterdam en dat juist zij bereid zijn om te verhuizen."