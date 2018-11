Deel dit artikel:













Persoon raakt te water in vijver aan de Dobbe in Zwolle Drenkeling naar ziekenhuis (Foto: Stefan Verkerk)

Een persoon is vanavond door onbekende oorzaak in het water terechtgekomen aan de Dobbe in Zwolle. De drenkeling is met hulp van de brandweer uit de vijver gehaald en per ambulance vervoerd naar het ziekenhuis.

Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd en wat de toestand van de drenkeling is. De man zou een onderkoeling hebben opgelopen.