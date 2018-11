FC Twente wint bij Jong AZ en verkleint gat met de top

Na twee nederlagen in de competitie heeft FC Twente weer de aansluiting gevonden met de top in de Keuken Kampioen Divisie. De ploeg uit Enschede won vanavond met 1-2 bij Jong AZ en profiteerde zo optimaal van het puntenverlies van de concurrentie. FC Twente staat nu vijfde op drie punten van koploper Go Ahead Eagles.

Marino Pusic had zijn elftal aangepast na het verlies in de derby tegen Go Ahead Eagles. Ricardhino werd geslachtofferd door de trainer ten faveure van Michael Maria.

Veel kansen

In Alkmaar kregen beide ploegen veel mogelijkheden in het eerste bedrijf. Toch moesten de toeschouwers tot de 41ste minuut wachten op het eerste doelpunt. Tom Boere reageerde attent, nadat Aitor een uitgelezen mogelijkheid om zeep leek te helpen. De topscorer tekende met de intikker -zijn negende doelpunt van het seizoen- voor de verdiende voorsprong op slag van rust.



Matige tweede helft

Na de hervatting was het spel van FC Twente niet verheffend. De ploeg uit Enschede moest zelfs even vrezen voor de gelijkmaker, maar uiteindelijk verdubbelde Matthew Smith tien minuten voor tijd de marge. De 19-jarige Welshman zorgde met een fraaie volley voor de 0-2. Ferdy Druijf bracht de spanning terug in het duel door de aansluitingstreffer binnen te koppen, maar Twente-doelman Joël Drommel hield in de laatste minuten van de wedstrijd stand: 1-2.

Jong AZ - FC Twente 1-2

0-1 Tom Boere (41)

0-2 Matthew Smith (80)

1-2 Ferdy Druijf (86)

Arbiter: Van Herk

Geel: Zekhnini (FC Twente), Jacobs en Wijndal (Jong AZ).

Jong AZ: Roggeveen; Church, Weigelt (Goudmijn/60), Bakker, Wijndal; Kramer, Jacobs, Helmer (Dekker/60); Duin, Druijf, Reijnders.

FC Twente: Drommel; Nacho, González, Bijen, Maria; Brama, Smith, Hölscher (Zekhnini/75); Cantalapiedra, Boere, Espinosa.

