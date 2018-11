Deel dit artikel:













Darter Klaasen bij WK-loting in schema van Van Gerwen en Barney Jelle Klaasen (Foto: ANP/Robin van Lonkhuijsen)

Jelle Klaasen neemt het op het WK Darts in de tweede ronde op tegen Keegan Brown of Karel Sedlacek. De darter uit Goor is als geplaatste speler (24) namelijk vrij in de eerste ronde.

Het WK darts van de Professional Darts Corporation (PDC) begint 13 december in Alexandra Palace in Londen. De finale is op nieuwjaarsdag. Moeilijk schema Klaasen, die niet in zijn beste vorm steekt, zit aan de pittige kant van het schema. Hij is namelijk in hetzelfde kwart van het speelschema ingedeeld als zijn landgenoten Michael van Gerwen, Raymond van Barneveld en Danny Noppert. Heb je opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33