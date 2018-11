Beloften: Heracles dicht bij poulewinst, ook zege PEC en Go Ahead

Een goede avond voor de beloftenteams van drie Overijsselse ploegen. Heracles, PEC Zwolle en GA Eagles kwamen alle drie tot winst.

Heracles wint topper

Heracles won de topper van nummer drie Heerenveen en is bijna zeker van winst in de poule. Na een kwart wedstrijd bracht Vermij Heracles op voorsprong. Kort voor rust raakte Mihajlovic de lat namens de bezoekers. Drie minuten na de pauze kwam Heerenveen wel op gelijke hoogte. Een kleine twintig minuten voor het einde was het opnieuw raak voor Heracles. Van der Water raakte kort ervoor nog de paal, maar schoot nu wel raak. Kort voor het einde zorgde Konings voor de beslissing (3-1) en Erkilinc zorgde daarna zelfs nog voor de 4-1.

Als Jong FC Twente, dat morgen in actie komt, verliest, is Heracles zeker van de winst in de poule.

PEC Zwolle doelpuntrijk langs Cambuur

Het leek een makkelijke avond te gaan worden voor Zwolle, maar uiteindelijk werd het nog spannend bij Cambuur. De ploeg van Mark Looms won wel. Bij rust was was er niets aan de hand voor Zwolle. Kaptein, Benschop en Bajselmani zorgden voor de 0-3 ruststand. Kort na deed Rossi iets terug namens Cambuur, maar even later was het al 1-4. Kaptein maakte zijn tweede. Opnieuw ging de marge echter weer terug naar twee door een treffer van Conraad. Die maakte even later ook de 3-4 en de spanning was volledig terug. Van der Meer zorgde kort daarna weer voor de 3-5 en bepaalde daarmee de eindstand.

GA Eagles wint in Doetinchem

Go Ahead Eagles was te sterk voor De Graafschap. Na ruim een half uur kwam de thuisploeg op voorsprong door Hebbink. Twee minuten later zorgde Werkhoven al voor de gelijkmaker. 1-1 was ook de ruststand. Twintig minuten na rust zette Langedijk Go Ahead voor het eerst op voorsprong. Kort daarna moest de thuisploeg ook nog met een man minder verder na rood voor doelpuntenmaker Hebbink. Acht minuten voor tijd kwam die ploeg echter wel op gelijke hoogte. Door twee treffers in de slotfase won Go Ahead alsnog.

