SVZW-Staphorst zaterdag live op RTV Oost De camera van RTV Oost is zaterdag in Wierden (Foto: Sportfoto-oost/ Ron Jonker)

Aanstaande zaterdag is SVZW-Staphorst de livewedstrijd op RTV Oost. Het duel in de Hoofdklasse B is live te zien op Facebook en TV.

Staphorst is bezig aan een goede serie en verzamelde veertien punten in de laatste zes wedstrijden. De ploeg van Dennis van Toor doet daardoor weer mee om de bovenste plaatsen. Het gat met koploper Sparta Nijkerk is nog maar drie punten. Promovendus SVZW beleeft een moeizamer seizoen. Na twaalf wedstrijden staat de ploeg uit Wierden op de 15e plaats. Alleen tegen SC Genemuiden werden dit seizoen drie punten bijgeschreven. De laatste ontmoeting tussen beide ploegen dateert uit mei 2016. SVZW werd toen op de laatste speeldag van het seizoen met 2-4 verslagen door Staphorst dat maar nipt de titel in de hoofdklasse misliep. SVZW ging door die nederlaag nacompetitie voetballen en degradeerde vervolgens naar de eerste klasse.