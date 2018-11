Deel dit artikel:













Hoogtepunten De Oosttribune: "Scheenbeschermers moesten nog voor en 33 truien nóg uit" De Oosttribune (Foto: RTV Oost)

In De Oosttribune van vandaag ging het naast de nederlagen van Heracles Almelo en Go Ahead Eagles over de straf voor Darryl Lachman. De verdediger van PEC Zwolle is naar het tweede team gezet door John van 't Schip.

Reden is het 'onprofessionele gedrag' van Lachman in de wedstrijd tegen ADO Den Haag. De verdediger stond niet klaar om de geblesseerde Thomas Lam te vervangen, waarna Den Haag uiteindelijk met een man meer de winnende treffer kon aantekenen. De Oosttribune In de uitzending gaan Bert van Losser, Jan van Staa en Tijmen van Wissing in op de kwestie.