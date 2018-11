Praat Mee: Het is goed dat de gemeente Hengelo geld uittrekt voor het puienbeleid.

Het is goed dat de gemeente Hengelo geld uittrekt voor het puienbeleid.

De gemeente Hengelo ging in 2009 al de strijd aan met lelijke puien en gevels in de binnenstad. En dat had resultaat: in de afgelopen jaren zijn er zeker 35 winkelpanden opgeknapt. Het straatbeeld is aanzienlijk verbeterd en daarom trekt de gemeente wederom de knip.

Hoe werkt het?

Ondernemers kunnen tijdens een 'puienspreekuur' een verzoek indienen. Een stedenbouwkundige en architect komen vervolgens met een plan van aanpak. Winkeliers kunnen maximaal 20.000 euro krijgen om een lelijke gevel aan te pakken. Er is 120.000 euro beschikbaar om de binnenstad te verfraaien, dus er kunnen zo'n zes puien worden opgeknapt.

