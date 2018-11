Deel dit artikel:













Verdachte vader en zoon zaak 'kwartetmoord' hebben militaire achtergrond Politie valt woning verdachten binnen (Foto: Jack Huygens)

De 57-jarige vader en 32-jarige zoon uit Hengelo, die vastzitten voor de viervoudige moord in Enschede, hebben beiden een (para-)militaire achtergrond. De vader maakte in zijn vaderland Servië deel uit van een speciale politie-eenheid. De zoon zou hebben gediend in het Vreemdelingenlegioen. Dat hebben bronnen tegenover RTV Oost bevestigd.

Door Jan Colijn Dat zowel vader en zoon een militaire achtergrond heeft, zou een verklaring kunnen zijn voor het extreme geweld dat tijdens de zogenoemde ‘kwartetmoord’ werd gebruikt. Servische militairen en ook politieagenten worden volop gevreesd omdat ze zijn gehard door de Balkanoorlog in de negentiger jaren. Zwaarbewapende arrestatieteams

Vader en zoon werden maandagmiddag door zwaarbewapende arrestatieteams overmeesterd. Dat gebeurde op de snelweg A1 ter hoogte van Enter en in het Thrinon-appartementencomplex aan de Deldenerstraat in Hengelo. Daar woonde de zoon nog bij zijn ouders. Hennephandel

Hoewel het in geen verhouding staat tot waar ze nu van worden verdacht, zijn de vader en zoon niet helemaal onbekend in de Twentse drugsscene. Beide mannen moesten zich eind vorig jaar verantwoorden voor hennepteelt en het illegaal aftappen van stroom. De vader ging vrijuit, de zoon werd veroordeeld. Het ging hierbij om twee hennepkwekerijen in Nijverdal met totaal 2.000 hennepplanten. Het Openbaar Ministerie wilde dat er 40.000 euro werd betaald. Afpersing

Volgens bronnen rond het onderzoek is het rechercheteam Litouwen - dat met meer dan 80 rechercheurs aan de zaak werkt - de vader en zoon op opmerkelijke wijze op het spoor gekomen. Beiden zouden betrokken zijn bij de afpersing van een Hengelose autohandelaar. Dit slachtoffer raakte gewond toen hij op 7 november in de haven van Hengelo werd bedreigd en mishandeld. Ook werd er geschoten. De kogels die daarbij werden aangetroffen, matchen met de viervoudige liquidatie in Enschede, aldus bronnen rond het onderzoek. De politie wil hier niet op reageren. Een woordvoerster wil slechts kwijt dat het gaat om “een geweldsincident, waarbij iemand werd mishandeld, bedreigd en waarbij werd geschoten”. De politie heeft dit misdrijf niet naar buiten gebracht. Huiszoeking In verband met beide misdrijven worden er maandagavond op meerdere plekken in Twente huiszoeking verricht. “Meerdere aanhoudingen sluiten we daarbij niet uit”, aldus politiewoordvoerster Westerhoff. Onrust Twentse onderwereld

De viervoudige moord veroorzaakte grote onrust in de Twentse onderwereld. Omdat meerdere namen van vermeende schutters circuleerden, waren deze mensen hun leven niet meer zeker. Bang om het slachtoffer te worden van represailles. Nu de vader en zoon vastzitten, heeft de politie goede hoop op getuigen die alsnog durven te praten. “Zij kunnen zich vanzelfsprekend bij ons melden”, aldus de politiewoordvoerster. Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33 Lees ook: Twee mannen uit Hengelo aangehouden in verband met viervoudige moord Lees ook: Doorbraak in viervoudige moord: op minstens twee plekken arrestaties verricht