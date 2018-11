Dalfsen kiest voor uitbreiding op locaties Oost en West

De uitbreiding van Dalfsen zal in de toekomst plaats hebben aan de oost- en westzijde van het dorp. Het voorstel van het college daartoe werd vanavond in de gemeenteraadsvergadering gesteund door Gemeentebelangen en het CDA, waarbij een raadsmeerderheid werd bereikt.

De overige raadsfracties stemden tegen het voorstel. Ze willen dat een gebied ten noorden van Dalfsen ook in aanmerking komt als uitbreidingslocatie.

De gemeente heeft begin dit jaar gebruik gemaakt van de wet voorkeurrecht voor gebied in Dalfsen-Oost en Dalfsen-West. Dit om de regie te houden bij de bestemming van de grond en om grondspeculatie tegen te gaan. Vanavond kreeg de raad het voorstel om 23 hectare aan de oostzijde en 17 hectare aan de westzijde aan te wijzen voor uitbreiding van het dorp.

Nog weinig duidelijkheid

Rietje Lassche van de ChristenUnie stelde dat ze het voorstel over de richting van uitbreiding op dit moment niet nodig vond. Ze vraagt zich af voor wie Dalfsen wil gaan gaan bouwen. Ook zijn de financiële gevolgen van de ontwikkelingsplannen niet helder. "Daarover moet eerst duidelijkheid komen."

De vraag van Gerrit Jan Veldhuis van de VVD waarom de locatie Noord niet wordt meegenomen in de plannen bleef onbeantwoord. In de stukken wordt hierover gesteld dat een gedeelte in bezit is van grondspeculanten. Volgens Veldhuis geldt dit zelfs nog meer voor de westelijke locatie.

Geitenhouderij kan probleem worden

Fractievoorzitter Ben Schrijver van D66 wees op de plannen voor een geitenhouderij aan de Kreuleweg. De komst van dit bedrijf kan een probleem vormen voor een toekomstige woonlocatie in noord en west. Wethouder Ruud van Leeuwen stelde hierover dat dit pas in 2028 aan de orde komt. Wel gaat de wethouder in gesprek met de initiatiefnemer van de geitenhouderij en omwonenden. De komst van het bedrijf staat vast.