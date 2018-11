Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Gestolen kluis opengebroken teruggevonden in Dalfsen Kluis opengebroken (Foto: @POL_Ommen)

Een kluis die bij een woninginbraak aan de Sandbergstraat in Ommen afgelopen vrijdag is buitgemaakt, is vandaag teruggevonden in Dalfsen.

De kluis was opengebroken en lag aan de rand van een bosje bij de Welsummerweg. Het is niet bekend wat de inhoud van de kluis was. Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33