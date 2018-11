Deze Overijsselaars doen mee aan het nieuwe seizoen van Heel Holland Bakt

Kim uit Zwolle

Kim Biemholt (29) is Sociaal Pedagogisch Hulpverlener en in haar vrije tijd bakt ze al de sterren van de hemel. Op haar blog en sociale media deelt ze al haar overheerlijk uitziende bakcreacties.

Zwolse Kim Biemholt doet mee aan Heel Holland Bakt (Foto: Omroep Max)

Hanneke uit Rijssen

Hanneke is wijkverzorgende en woont in Rijssen. Ze is 35 jaar.

Hanneke uit Rijssen (Foto: Omroep Max)

Elly uit Enschede

Elly is huisvrouw en komt uit Enschede. Ze is 64 jaar.

Elly uit Enschede (Foto: Omroep Max)

Ook dit seizoen wordt het programma gepresenteerd door André van Duin. De jury bestaat traditiegetrouw uit Robèrt van Beckhoven en Janny van der Heijden.

Het zesde seizoen van dit kijkcijferkanon begint op 9 december; 20:20 uur op NPO 1.

Alle 15 kandidaten (Foto: MAX / Roland J. Reinders)