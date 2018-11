Hoe gezond is een houtkachel? En kinderen gaan op foodcamp bij de boer!

Hoe gezond is een houtkachel? (Foto: Beleef Media)

De winter staat nu echt voor de deur. Het wordt kouder en sneller donker buiten. Ongeveer een miljoen mensen kiezen voor de houtkachel of een palletkachel. Maar hoe gezond zijn deze kachels? Het Groene Oosten gaat op onderzoek.

De provincie Overijssel wil in 2050 energieneutraal zijn. Dit willen ze wijk voor wijk realiseren. In Almelo en Zwolle zien we mooie voorbeelden hoe de wijken niet alleen energieneutraal gaan worden, maar ook socialer en mooier.

Wederom laten we ons weer inspireren door een Groene Vlogger.

En heel veel kinderen leren dat melk toch echt uit de koe komt en niet oorspronkelijk uit de supermarkt dankzij foodcamps.

Aflevering 5 van Het Groene Oosten zie je zaterdag elk uur vanaf 17:25 uur op TV Oost. Ook online is Het Groene Oosten te zien via www.hetgroeneoosten.nl en www.rtvoost.nl/groenoverijssel.