GroenLinks: "Blij met maatregelen om otter te beschermen" GroenLinks: "Blij met maatregelen om otter te beschermen" (Foto: EPA / Ronald Wittek)

De GroenLinks-fractie in Overijssel is blij met het otterbeleid van de provincie, zegt Statenlid Kees Slingerland. Slingerland stelde vorige maand vragen aan het college over het gevoerde otterbeleid.

Gisteren werd bekend dat er de afgelopen vier jaar 69 otters in Overijssel zijn doodgereden. Na een aanrijding met een otter in Kampen vorige maand riep een boswachter op om meer maatregelen te nemen om de otters te beschermen. Daarom stelde GL-Statenlid Slingerland Statenvragen en vroeg om meer bescherming voor de otters. Voorzieningen

De antwoorden op de vragen stelde Slingerland tevreden. "Het blijkt dat de provincie de afgelopen vier jaar 22 faunavoorzieningen heeft geplaatst, waar ook de otter belang bij heeft. Ook zijn er plannen om nog ongeveer 25 voorzieningen te treffen om het leven van de otter veiliger te maken." Verder zijn er plannen om op de plek van het ongeluk in Kampen een voorziening te plaatsen. Beter

"Het is beter dan wij gedacht hadden", zegt Slingerland. "Wij waren niet op de hoogte van deze maatregelen. Daarom is het ook goed om deze vragen te stellen, want dan kom je erachter hoe de provincie werkt." "Als er jaarlijks geld gereserveerd wordt, dan moeten wij stoppen met ons zorgen te maken. Maar wij moeten er wel op toezien dat het ook gebeurt", besluit Slingerland.