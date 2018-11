Deel dit artikel:













Staatssecretaris: over vijf jaar geen onbewaakte spoorovergangen meer in Nederland Staatssecretaris: over vijf jaar geen onbewaakte spoorovergangen meer in Nederland (Foto: RTV Oost)

Over vijf jaar is er geen enkele onbewaakte spoorovergang meer in Nederland. Tenminste, dat wil Stientje van Veldhoven, de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat. De Overijsselse gemeenten waar nu nog onbewaakte overgangen zijn, hebben nog geen haast om deze aan te pakken.