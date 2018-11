Deel dit artikel:













Gemeente sloot bar Bruut op basis van 'geheime informatie' Bruut en de gemeente Zwolle bij de bestuursrechter (Foto: RTV Oost)

De gemeente Zwolle liet een Bibob-onderzoek uitvoeren bij bar Bruut, omdat er nieuwe informatie binnenkwam dat er mogelijk iets niet klopte. Welke informatie dit is, is geheim. Dat bleek vandaag tijdens een rechtszaak die eigenaar Bob Kooistra van Bruut had aangespannen tegen de gemeente. Hij wil open blijven gedurende het Bibob-onderzoek. Bruut kwam in oktober in het nieuws toen er een granaat aan de voordeur hing.

Een Bibob-onderzoek houdt in dat een extern bureau bekijkt of een bedrijf banden heeft met het criminele circuit. Een paar maanden eerder, in juni, nam eigenaar Bob Kooistra de bar over die toen bijna failliet was. Er werd meteen een vergunning aangevraagd. Volgens het gedoogbeleid van de gemeente Zwolle mag een horecagelegenheid al open, mits er geen bijzondere gebeurtenissen zijn. Open ondanks toestemming Zo'n gebeurtenis was er vorige maand wél toen de granaat werd gevonden. De bar moest toen dicht. Maar toen de politie na een week aangaf dat de situatie veilig was, gaf de gemeente nog geen toestemming om de deuren weer te openen voor publiek. De eigenaar van Bruut deed dit toch. Na die tijd kwam er nieuwe informatie binnen, zei een vertegenwoordiger van de gemeente tijdens de rechtszaak. De gemeente besloot toen om een Bibob-onderzoek in te stellen. Geheim Dat was opnieuw een bijzondere reden om te verbieden dat de zaak open mag. Die reden geldt volgens de gemeente nog steeds. Waarover die informatie gaat, mocht tijdens de zitting niet gezegd worden. Dat is in het kader van het Bibob-ondezoek geheim. Zelfs de rechter weet dit niet. De eigenaar van Bruut is het niet eens met die beslissing en vocht de zaak aan bij de bestuursrechter in Zwolle. Hij zegt dat hij altijd eerlijk en transparant is geweest. Alle gegevens waar de gemeente om vroeg zou hij hebben verstrekt. Daar komt bij dat de gemeente veel te lang heeft gewacht met het goed- of afkeuren van de aanvragen, zei zijn advocaat. De termijn waarbinnen de gemeente de aanvragen moet keuren, acht weken, zou zijn verstreken. De rechter doet over een week uitspraak.