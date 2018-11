Verdachte viervoudige moord redde deze zomer eendje uit vijver

In de Thrinon-flat in Hengelo hebben forensisch experts tot gisteravond laat sporenonderzoek gedaan (Foto: Jack Huygens)

Ze zijn verbijsterd: de bewoners van het Thrinon-appartementencomplex in de binnenstad van Hengelo. Dat uitgerekend hun vriendelijke buurmannen, vader en zoon, worden verdacht van de bruutste moord in de Overijsselse misdaadhistorie. Ze kunnen er met hun hoofd niet bij. En dan te bedenken dat de vader deze zomer nog met kleren en al in een vijver sprong om een eendje van een wisse dood te redden.

door Jan Colijn



Ze kwamen er zo’n anderhalf jaar geleden wonen. Vader (57), moeder en hun 32-jarige zoon. Met hun troeteldiertjes: drie Jack Russels.



Zwaarbewapend arrestatieteam

De schok was dan ook groot toen er ineens een zwaarbewapend arrestatieteam de flat binnenviel en de vader overmeesterde. De zoon was even daarvoor op de snelweg A1 ter hoogte van Enter klemgereden. Beiden worden nu verdacht van de viervoudige liquidatie in de Enschedese growshop. Forensisch experts zijn tot gisteravond laat in het appartementje van de vader en zoon bezig geweest met sporenonderzoek.



Hennepkwekerij

Het gezin kwam in de Thrinon-flat wonen nadat bij de vader en zoon vorig jaar maart in Nijverdal in hun huurwoningen aan Het Vederkruid en Het Pijlkruid hennepkwekerijen werden ontmanteld. Nadat het gezin door de woningcorporatie uit de huurwoning werd gezet, verkaste het gezin naar Hengelo.



Hazes-hoedje

“Hele vriendelijke mensen”, zegt een flatbewoner. “Vooral de zoon was heel toegankelijk. Altijd in voor een praatje. Je zag hem vaak lopen hier. Een Hazes-hoedje op, een petje. En dan liet hij de Jack Russels uit rond de vijver hier dichtbij de flat.”

Gewonde eend

Het is dezelfde vijver waar de vader deze zomer met kleren en al in sprong. Reden: een eendje dat verstrikt was geraakt in een vissnoer en amper nog een vin kon verroeren. Met een vishaakje vast in de snavel. De dierenvriend haalde de gewonde eend op het droge, waar medewerkers van de dierenambulance zich over de woerd ontfermden.



Temperamentvol

Waar de moeder een teruggetrokken leven leidde, waren vader en zoon toegankelijke types, zo meldt een andere flatbewoner. “De zoon had een erg rustig karakter, de vader was wat temperamentvoller."

Dat bleek vooral toen flatbewoners op een gegeven moment last hadden van drugsoverlast door hangjongeren. Toen ze opperden de politie in te schakelen, liet de vader op luide toon weten dat dat niet zoveel zin had. “Hij was in zijn vaderland Servië immers zelf agent geweest. En niet zomaar een, benadrukte hij. Hij vertelde dat hij deel uitmaakte van een speciale eenheid. Of hij ook in de Balkanoorlog heeft meegevochten? Geen idee. Dat zijn ook niet van die dingen waar je meteen bij mensen naar informeert. En hij begon daar ook niet uit zichzelf over.”

Paramilitair verleden

Zowel vader en zoon hebben een (para-)militair verleden. Bronnen rond het onderzoek bevestigen tegenover RTV Oost dat de vader in Servië inderdaad bij een speciale politie-eenheid in dienst zijn geweest. De zoon zou in het Vreemdelingenlegioen hebben gediend, het elitekorps van het Franse leger waar uitsluitend de allersterksten zich weten te handhaven.