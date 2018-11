Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Politie zoekt in Steenwijk en Zwolle naar aanwijzingen verblijfplaats moordenaar Ata Cumali Ata (Foto: RTV Oost)

De politie heeft vanmorgen in Zwolle en Steenwijk gezocht naar aanwijzingen over de verblijfplaats van Cumali Ata. Hij bracht in 2004 zijn 18-jarige nichtje om het leven in het Dish Hotel in Enschede. Ata vluchtte naar het buitenland en is sindsdien spoorloos. Het programma Opsporing Verzocht besteedt vanavond opnieuw aandacht aan de zaak.

Ata werd bij verstek tot een celstraf van tien jaar veroordeeld, maar heeft nog geen dag van zijn straf uitgezeten. De politie en het OM weten dat Ata na de moord, met hulp van familie, naar Turkije is gevlucht, waar hij mogelijk onder een andere naam leeft. In 2015 werd een poging gedaan om Ata daar aan te houden, maar dat mislukte. De politie denkt dat hij na die poging op een andere plek in Turkije is ondergedoken. Zoekingen

In Opsporing Verzocht wordt vanavond meer aandacht besteed aan de zoektocht naar Cumali Ata. Ook wordt de hulp van het publiek ingeroepen, op zoek naar nieuwe foto’s van Ata en zijn verblijfplaats. De Nederlandse straf kan overigens ook in Turkije uitgevoerd worden, zoals de laatste jaren ook in andere zaken is gebeurd. Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33 Lees ook: Moordenaar Cumali Ata uit Steenwijk nog steeds voortvluchtig Lees ook: 'Voor moord veroordeelde Ata uit Steenwijk toch niet opgepakt'