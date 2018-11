Koloniën van Weldadigheid doen in 2020 nieuwe poging voor status Unesco-werelderfgoed

Niet volgend jaar, maar over twee jaar wordt een nieuwe poging gedaan om de Koloniën van Weldadigheid in Overijssel, Drenthe en België Unesco-werelderfgoed te maken. Afgelopen zomer mislukte een poging om dat voor elkaar te krijgen. De landen die beslissen, vonden onder meer dat de koloniën niet genoeg beschermd worden. Er zou volgend jaar al een nieuwe poging gedaan kunnen worden, maar dat wordt nu uitgesteld.

Naast dat de koloniën te weinig beschermd zouden worden, was volgens de besluitnemers ook onduidelijk waarom koloniën, waar je je vrij kon bewegen, gekoppeld zijn aan koloniën waar je echt vast zat.

De koloniën Frederiksoord, Wilhelminaoord, Boschoord en Willemsoord ontstonden in 1818 en waren bedoeld om iets te doen aan de armoede. Er werden honderden kleine boerderijen met een stukje land gebouwd, waar de arme gezinnen aan het werk gingen. Ook waren er twee 'gesloten' koloniën waar mensen die zich niet aan de regels naar toe moesten, in Veenhuizen en Ommerschans.

Icomos

In de afwijzing speelde het adviesorgaan Icomos een belangrijke rol, schrijft RTV Drenthe. Dit adviesorgaan van wetenschappers oordeelde dat eigenlijk alleen de dorpen Frederiksoord en Wilhelminaoord in aanmerking komen voor de status van werelderfgoed. Daar is de Drentse gedeputeerde Cees Bijl, voorzitter van de stuurgroep van alle overheden in Nederland en België, het niet mee eens.

Icomos heeft nu aangegeven dat ze wil samenwerken aan een aangepast dossier, tot verrassing van Bijl. "Tegen deze samenwerking zeggen wij geen nee". Samen gaan ze kijken hoe ze het belang van de geschiedenis van de armenkoloniën en de strafkoloniën beter kunnen verwoorden.

Meer tijd

Daarnaast is de bescherming van het erfgoed nu geregeld in het Besluit Kwaliteit Leefomgeving, een nieuwe regeling in Nederland. Het dossier had daardoor misschien in januari al ingediend kunnen worden, maar volgens Bijl is er meer tijd nodig.

Bijl is ervan overtuigd dat de koloniën in 2020 alsnog Unesco-werelderfgoed worden. Minister Van Engelshoven heeft laten weten akkoord te zijn met het uitstel.