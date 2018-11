Verdachten kwartetmoord kweekten wiet onder neus van politie

De twee hoofdverdachten van de Enschedese kwartetmoord bestierden maandenlang twee hennepkwekerijen onder de neus van een politieman. Dat zeggen buurtbewoners van de Nijverdalse Kruidenwijk, waar de twee mannen tot maart vorig jaar woonden. In hun huizen werden bij een inval maart vorig jaar 2000 hennepplanten gevonden. "Die agent woont verderop in de straat en baalt er nog steeds van dat hij er niets van heeft gemerkt", zegt een buurtbewoner.

door Tom Meerbeek

Andere Kruidenwijkers weten het nu aangehouden tweetal goed te herinneren. De nu aangehouden vader woonde met de moeder in een huurhuis aan het Vederkruid. Hun zoons kwamen er veel over de vloer met vriendinnen. Volgens buurtbewoners reden er destijds veel 'vage busjes met enge figuren' af en aan bij het huis. "Het was een turbulent gedoe. Die busjes kwamen steeds spullen brengen of halen." In het huis werden ruim 600 hennepplanten gevonden.

Mama's-kindje

Een eindje verderop had de nu aangehouden zoon een huis gehuurd aan het Pijlkruid. Volgens buurtbewoners was hij daar vrijwel nooit. "Ik sprak hem wel eens en dan zei hij dat hij nog steeds bezig was met verbouwen en nog bij zijn ouders at en sliep. Toen dacht ik nog, wat een mama's-kindje."

Volgens omwonenden waren bij het huis de gordijnen altijd dicht en sommige ramen dichtgespijkerd. "Toen de inval was geweest, bleek dat het hele huis was omgebouwd tot kwekerij. Er waren zelfs delen van muren gesloopt om de hennepapparatuur kwijt te kunnen." Er bleken zo'n 1600 hennepplanten in het huis te groeien. De woningcorporatie is wekenlang bezig geweest om het huis weer in bewoonbare staat te krijgen.



Straf

Vader en zoon moesten zich vorig jaar voor de politierechter verantwoorden voor de hennepteelt. Tegen de zoon werd een gevangenisstraf geëist van 2 maanden. Tegen de vader werd een taakstraf gevorderd. Ook moesten de twee van het Openbaar Ministerie 40.000 euro ophoesten. Uiteindelijk werd de vader vrijgesproken en de zoon veroordeeld tot een taakstraf van 200 uur.

De vader en zoon zijn nu hoofdverdachten in de Enschedese kwartetmoord. Beiden zouden ook betrokken zijn bij de afpersing van een Hengelose autohandelaar. Dit slachtoffer raakte gewond toen hij op 7 november in de haven van Hengelo werd bedreigd en mishandeld. Ook werd er geschoten. De kogels die daarbij werden gevonden, matchen met de viervoudige liquidatie in Enschede, aldus bronnen rond het onderzoek. Gisteren onthulde RTV Oost dat de vader en zoon allebei een (para)militaire achtergrond hebben.

Kwartetmoord

Eerder deze maand werden er in een growshop aan de Van Leeuwenhoekstraat in Enschede vier lichamen gevonden. Ze bleken neergeschoten. Al gauw werden er twee verdachten aangehouden, maar die bleken er niets mee te maken te hebben. Gisteren werden de vader en zoon aangehouden. Ze wonen tegenwoordig in Hengelo.

Beide mannen zitten in beperking. Dit betekent dat ze geen contact mogen hebben met de buitenwereld. Alleen contact met de advocaat is toegestaan, maar ook de advocaat is gebonden aan die beperkingen.

De advocaat van de zoon kan alleen vertellen dat hij zijn cliënt inmiddels heeft gesproken. "Als je een zaak als deze krijgt, laat je direct al het andere uit je handen vallen." De raadsman van de vader laat weten voorlopig geen mededelingen te doen.