Ribs & Blues festival wint European Blues Award: "Winst is dondersmooi" (Foto: Arnold Roolvink)

Het Ribs & Blues festival in Raalte heeft de European Blues Award in de categorie Beste Festival en Event gewonnen. De bekendmaking van de winnaar was gisteravond op een regionale radiozender in Dublin.

Het festival in Raalte versloeg het Rawa Blues Festival Katowice, Great British R&B Festival Colne en het Notodden Blues Festival. "Zo'n verkiezing is erg spannend, maar het is dondersmooi dat je de bevestiging krijgt dat je de winnaar bent", zegt Ton Groot Beumer, de voorzitter van het festival.

"Het is een bevestiging dat we al jaren toonaangevend zijn wat bluesmuziek betreft. Niet alleen in Nederland, maar ook in Europa. Dit bevestigt ook dat wij een goede programmering hebben."

Gratis

Tijdens de afgelopen editie in mei trokken ruim 40.000 bezoekers naar het festival. Het driedaagse evenement, dat bekendstaat om de bluesmuziek en spareribs, heeft twee dagen gratis toegang. "Ik denk dat dat wel meespeelt in de stemming van mensen, dat we een gratis evenement zijn."

"Deze uitverkiezing dragen we zo breed mogelijk uit, zo zijn we dan ook wel weer", vertelt Groot Beumer. "We gaan dit vieren met een etentje en een borreltje."

Het festival werd in 2015 en 2016 ook al uitgeroepen tot beste Europese Blues-festival.