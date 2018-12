Kerstmarkten, wandelen en terug in de tijd.

Historisch Schouwspel Den Ham

Ga terug naar het jaar 1812 en beleef zaterdag het Historisch Schouwspel in Den Ham. Het is een dolle boel op de Brink waar de jaarmarkt wordt gehouden. Even verderop in het dorp is een familie aan lager wal geraakt en wordt de inboedel verkocht. Ook de slachter en de potstal ontbreken dit jaar niet op het schouwspel.

Historisch Schouwspel in Den Ham (Foto: Gina van Elburg)

Kerstmarkt Bad Bentheim

Kom dit hele weekend naar de gezellige Kerstmarkt rond het kasteel van Bad Bentheim. Op de Herrenberg in de schaduw van de majestueuze burcht van Bad Bentheim staan in totaal zo’n 50 kramen. Allemaal ondergebracht in die typische houten huisjes, die de kerstmarkt zo zijn eigen gezicht geven. Volgens goed gebruik vindt ook het traditionele knobelen plaats en is er voor kinderen ook het nodige te doen.

Kerstmarkt (Foto: Peter de Haan)

Anton Pieck Spektakel

Zaterdag straalt het centrum van Olst nostalgie en romantiek uit tijdens het Anton Pieck Spektakel en de gezellige kerstmarkt. Je waant je in de 19e eeuw, het centrum wordt ondergedompeld in de tijd van Anton Pieck met oud-Hollandse - en mooie wintertaferelen. Kinderen kunnen zich vermaken met nostalgische spelletjes.

Anton Pieck Spektakel (Foto: Pixabay)

Kastelenwandeling Diepenheim

Ga zondag mee met de jaarlijkse Kastelenwandeling. De routes worden bewegwijzerd, en gaan over verharde wegen, zandwegen en mooie bospaden; Onderweg passeer je naast de kastelen een aantal bezienswaardigheden en hoor je midwinterhoornblazers.

Je kunt zelf de afstand bepalen en langs hoeveel kastelen je wandelt. De Kastelenwandeling is ook geschikt voor liefhebbers van Nordic walking. Ook is er in Diepenheim een gezellige kerstmarkt.

Kastelen Diepenheim (Foto: Peter de Haan)

Cultuur Historisch Centrum Land van Vollenhove

"Stad der paleizen" zoals Vollenhove tot op heden wordt genoemd kent een rijke geschiedenis. In Vollenhove vindt u historische havezaten en burchten met prachtige tuinen en parken, zoals Marxveld, Landgoed Oldruitenborgh en kasteel Toutenburg. De sporen van de religie vindt u bij de monumentale kerken en kerkschatten. Visserij heeft een belangrijke rol gespeeld in de stad en omgeving. Maak kennis met duizend jaar cultureel erfgoed in het Land van Vollenhove.

CHC Land van Vollenhove (Foto: CHC Land van Vollenhove)