School in Oldenzaal beloont goede fietsverlichting met bioscoopbon

De dagen worden steeds korter en scholieren moeten steeds vaker in het donker naar school. Leerlingen van de locatie Potskampstraat van het Twents Carmel College in Oldenzaal maken kans op een bioscoopbon als ze de verlichting van hun fiets goed voor elkaar hebben.

In een brief aan de leerlingen, ouders en verzorgers wordt de actie aangekondigd. "Een bekeuring kan gauw oplopen tot 64 euro! Dat wil je toch niet? Wij gaan volgende week ook bekeuren, maar dan andersom", staat in de brief.

'Bewustwording stimuleren'

"De conciërge gaat elke ochtend aan de poort staan", licht Henk Winkelhuis namens de school de actie toe. "Hij pikt er dan elke dag een leerling uit en die krijgt een bioscoopbon van 30 euro. Het is ook bedoeld om de bewustwording van de leerlingen te stimuleren."

De school is enkele weken geleden ook begonnen met een actie om leerlingen bewuster te maken van het schoon houden van de school. Leerlingen konden een muntje verdienen als ze hun rommel zelf opruimden. Hiermee maken ze kans op een dagje Amsterdam.

'Plastic afval opruimen'

"We hebben 339 muntjes uitgedeeld", zegt Winkelhuis. "Gisteren zijn de eerste tien winnaars bekend geworden, vrijdag volgen de laatste tien. Die gaan 18 december met een bus naar Amsterdam. 's Morgens gaan we plastic afval opruimen uit de grachten, 's middags wat anders."

In het begin van deze actie werd door sommige leerlingen opzichtig meegedaan. "Maar nu zijn we een paar weken verder en het leeft nog steeds. Na de pauze ziet de kantine er ook vandaag de dag nog steeds prima uit", constateert Winkelhuis.