Een reis door een eeuw medische wetenschap: MST exposeert bijzondere collectie

Wat doe je als ziekenhuis met oude apparatuur, instrumenten en dossiers die je in ruim een eeuw hebt verzameld? Je kunt het natuurlijk weggooien, maar ook tentoonstellen. Dat laatste doet het MST in Enschede. Het is een reis door een eeuw medische ontwikkeling.

Patientendossiers

Piet Melief is een van de oud-medewerkers van het ziekenhuis die meehielpen met het inrichten van de expositie. Vol trots vertelt hij over de bijzondere spullen. Met name de patiëntendossiers springen in het oog. "We hebben gegevens van patiënten uit 1910. Eigenlijk hadden we die dossiers al lang moeten vernietigen, maar de overheid maakt voor ons een uitzondering", vertelt Melief.

Wasmachine

Maar de dossiers zijn niet de enige bezienswaardigheden. Ook een oude couveuse, het bureau van de oud-directeur en bijvoorbeeld een wasmachine uit 1920. "En hij doet het ook nog", glundert Melief. "Ongelofelijk hè?"

Educatieve functie

Niet alleen voor bezoekers is het interessant, ook voor studenten die in het ziekenhuis co-schappen lopen heeft het een educatieve functie. "Het is vooral dat studenten een besef krijgen hoe het er vroeger aan toe ging. En de enorme ontwikkeling die de medische wereld in al die jaren heeft ondergaan."

De expositie is vanaf 30 november -op afspraak- voor iedereen te bezoeken.