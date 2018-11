Kuipers leidt duel Heracles, Van den Kerkhof scheidsrechter bij PEC Zwolle

Björn Kuipers uit Oldenzaal is zondagmiddag de leidsman bij het duel tussen Heracles Almelo en VVV-Venlo. Die wedstrijd begint om 14.30 uur.

PEC Zwolle speelt zaterdagavond om 19.45 uur bij De Graafschap en dat duel wordt gefloten door Martin van den Kerkhof. Bekijk hier het volledige programma in de eredivisie.

Keuken Kampioen Divisie

In de Keuken Kampioen Divisie ontvangt FC Twente vrijdag Jong Ajax. Daarbij is Clay Ruperti de scheidsrechter. Go Ahead Eagles komt pas op maandag in actie. Dan speelt het bij Jong PSV en die wedstrijd wordt gefloten door Alex Bos. Bekijk hier het volledige programma van de Keuken Kampioen Divisie.

Nijhuis

Bas Nijhuis uit Enschede is nog niet fit genoeg om te fluiten, maar is wel de videoscheidsrechter bij de topper tussen Feyenoord en PSV. Hij assisteert arbiter Serdar Gözübüyük.