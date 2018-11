Deel dit artikel:













Man uit Enschede aangehouden voor betrokkenheid bij hennepteelt in Neede Man uit Enschede aangehouden voor betrokkenheid bij hennepteelt in Neede (Foto: Politie)

Een 41-jarige man uit Enschede is gisteren aangehouden, nadat in het Gelderse Neede een hennepkwekerij was ontdekt. In de kwekerij werden meer dan 1.300 planten gevonden.

De politie viel de loods waar de kwekerij zat gisterochtend binnen. Een getuige had eerder gemeld dat er verdachte omstandigheden waren, waarna onderzoek werd gedaan en de politie het vermoeden kreeg dat er een hennepkwekerij in de loods zat. De kwekerij was bijna helemaal geautomatiseerd, met tweehonderd lampen, 250 transformatoren en andere spullen. Naast de ruim 1.300 planten werd meer dan zeven kilo gedroogde hennep gevonden. De stroom werd illegaal afgetapt en er werd water gestolen. Verder werden een personenauto, twee bedrijfswagens en drie aanhangers in beslag genomen. Gistermiddag werd de man uit Enschede aangehouden, op verdenking van het overtreden van de Opiumwet. De politie onderzoekt zijn rol in de zaak.