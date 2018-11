Deel dit artikel:













Jongerenontmoetingsplek Dalfsen blijft definitief bij station Gemeentehuis Dalfsen (Foto: RTV Oost)

De Jongerenontmoetingsplek (JOP) in Dalfsen blijft definitief bij het station. Een meerderheid van de raad stemde gisteravond in met het voorstel. Alleen de PvdA was tegen.

Die fractie wil de locatie tijdelijk houden en een onderzoek naar een definitieve plek voor de jongeren in het Centrumplan. Hoofdbrekens Een locatie voor een jongerenontmoetingsplek in Dalfsen zorgt bij de gemeente al langer voor hoofdbrekens. De ontmoetingsplek werd vorig jaar juli bij het station geplaatst, maar het is moeilijk gebleken om jongeren daar naartoe te krijgen. Te koud, te kil, onaantrekkelijk en te ver van het dorpscentrum. Ook de accommodatie is verre van ideaal voor een ontmoetingsplek. De raadsfracties zijn het er over eens dat de locatie niet ideaal is, maar weten ook geen alternatief. Ben Schijve van D66 noemde het een 'jongeren ontmoedigingsplek'. Uiteindelijk stemde de raad toch in met de huidige plek als vaste locatie.