Inwoners Zalk ook de komende jaren verantwoordelijk voor onderhoud begraafplaats en openbaar groen

De bewoners van Zalk zijn de komende vijf jaar verantwoordelijk voor het onderhoud van de begraafplaats en het openbaar groen. In het dorpshuis werd hiervoor een overeenkomst getekend tussen dorpshuisvoorzitter Johan Boeve en wethouder Jan Peter van der Sluis van Kampen.

De afgelopen twee jaar werd al een proef gedaan op dit gebied. Die bleek beide partijen goed te bevallen, waarop besloten is het voort te zetten. Wethouder Van der Sluis is blij. "Het heeft zeker resultaat opgeleverd. Ik roep andere gemeenschappen en wijken op hetzelfde te gaan doen."

'Meerdere verenigingen'

Johan Boeve geeft de wethouder een rondleiding door het dorpshuis nadat het document is getekend. "Het gebouw is nu bijna drie jaar open. Best groot voor een dorp als Zalk, maar sinds de opening zijn er al meerdere verenigingen die zich gemeld hebben om er gebruik van te maken", zegt hij trots.

De wethouder is onder de indruk van de inrichting van het dorpshuis. "Je ziet dat elke meter van het gebouw benut wordt. En het is mooi om te zien dat de plaatselijke gemeenschap heel erg veel zelf heeft gedaan. Met heel veel enthousiasme."

'Nog mooier dan het nu al is'

Kampen doet er uiteraard iets voor terug. "We krijgen 9.500 euro per jaar hiervoor. En dat geld kunnen we dan weer mooi investeren in ons dorpshuis. Zodat het nog mooier wordt dan het nu al is."