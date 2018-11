Windesheim kweekt oesterzwammen op de campus

Hogeschool Windesheim in Zwolle kweekt op de campus met succes oesterzwammen op koffiedik. Het gaat om een project waarbij het draait om hergebruik van grondstoffen en duurzaamheid.

Koffiedik uit de koffieautomaten op de school wordt normaal gesproken weggegooid. Dat is volgens circulair ondernemer Frank Aalbers zonde. Koffiedik is een vruchtbare grond waar oesterzwammen goed op groeien.

Als circulair ondernemer richt Frank zich vooral op het hergebruik van grondstoffen. Via Windesheim probeert hij de oesterzwammen op de markt te brengen onder de naam Zwolsche Zwammen. Hij doet dit niet alleen. Aan dit project werken studenten mee, onder meer van de studierichtingen industrieel product ontwerp, hbo rechten en commerciële economie.

De zwammen worden nu nog op een kleine schaal geproduceerd. De prijs is ongeveer tien euro per kilo. Er is al één vaste afnemer gevonden. Een restaurant in de binnenstad van Zwolle maakt vegetarische bitterballen van de oesterzwammen. Ook zijn er kleine pakketten met koffiedik die mensen zelf in huis kunnen nemen en waaruit vanzelf een zwam gaat groeien.