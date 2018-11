Bladkorven in Olst en Wijhe zijn volgend jaar herfst 'egelproof'

De bladkorven in de gemeente Olst-Wijhe zijn vanaf volgend jaar 'egelproof'. Dat meldt een woordvoerder van de gemeente. De bladkorven worden zo aangepast dat egels er niet meer in kunnen kruipen.

Morag Kronig van Egelopvang Caspar uit Diepenveen, een inwoner uit Wijhe en de Egelbescherming Nederland spraken vorige week hun zorgen uit over het lot van egels die in bladkorven kruipen. In het ergste geval eindigen deze in een dodelijke ontmoeting met een shredder.

Gaas of rubber

Een woordvoerster van de gemeente Olst-Wijhe heeft goed bericht. "Onze bladkorven worden door de buitendienst geleegd. Er wordt wel opgelet of er dieren tussen de bladeren zitten, maar of ze allemaal gezien worden is de vraag. Om het probleem voor te zijn worden onze bladkorven vanaf volgend jaar voorzien van een strook fijnmazig gaas of rubber aan de zijkant om te voorkomen dat beestjes naar binnen kunnen kruipen. Wij gaan ervan uit dat de egels elders een veiliger plek zoeken."

Egelopvang enthousiast

Dit is niet alleen goed nieuws voor de egels, maar ook voor Morag Kronig van de Diepenveense egelopvang. Zij windt zich al jaren op over de bladkorven waar egels zomaar in kunnen kruipen. Ze had zelfs de hoop al opgegeven dat er ooit iets aan gedaan zou worden. Dat Olst-Wijhe de korven gaat aanpassen, juicht ze dan ook toe.