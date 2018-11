Deel dit artikel:













Jongeman uit Zwolle opgepakt na dreigbericht op sociale media Politieactie op Deltion College Zwolle (Foto: News United / Stefan Verkerk)

De politie heeft vanmiddag in Zwolle een jongeman aangehouden naar aanleiding van een dreigbericht dat op sociale media was verschenen. In het bericht werd een schietpartij op een school in Zwolle aangekondigd. De aanhouding was bij de jongen thuis. Tegelijkertijd was op het Deltion College in Zwolle een politieactie.

Meerdere agenten waren met kogelwerende vesten aanwezig op de school, met zowel opvallende als onopvallende auto's. Inmiddels is de actie afgelopen en zijn de agenten weer vertrokken. Gisteravond dook op social media een dreigbericht op. Iemand dreigde met een schietpartij op een school in Zwolle, zoals die in de Verenigde Staten regelmatig voorkomen. Welke school bedreigd werd, stond niet in het bericht. Met de actie denkt de politie de situatie onder controle te hebben, aldus een politiewoordvoerder. Er is een jongeman meegenomen door de politie, zijn rol wordt nu verder onderzocht. De politie neemt de zaak serieus, maar mogelijk is er sprake van een slechte grap, aldus de woordvoerder. Onderzoek moet uitwijzen wat het verhaal achter het dreigbericht is. De politie houdt er rekening mee dat anderen betrokken zijn bij de zaak. Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33