Expeditie Oost: Heeft Losser de 'Beste bieb van Nederland'?

"Eigenlijk zijn we veel meer dan een bieb en derhalve opereren we ook onder de naam Stichting Fundament. We zijn het fundament voor boeken, muziek & dans en het fundament voor welzijn. Mooie combi toch?"

Lossers Hoes

"We zitten nu bijna een jaar in het gemeentehuis van Losser, samen met een stuk of 15 andere instanties. En dat bevalt meer dan prima. Jonge moeders die 's ochtends een afspraak hebben bij de GGD, waaien ook even bij ons langs. Evenals mensen die een bezoek brengen aan de VVV of het gemeentelijk apparaat. We 'profiteren' hier in 't Lossers Hoes van elkaar", aldus de enthousiaste directrice.

Bibliotheek Losser in 't Losser Hoes (Foto: Esther Rikken)

De beste ...?

"Ja, en of we daarmee de beste bibliotheek van Nederland zijn? Ha ha, ik vind van wel natuurlijk. We hebben een sociale functie, iedereen loopt makkelijk naar binnen en we lenen meer boeken uit dan we de laatste jaren hebben gedaan.

Dus wat mij betreft blijft de prijs in Overijssel. Op dit moment draagt 'De Zwolse Stadskamer' de titel. De volgende editie zijn Deventer en wij de genomineerden van Overijssel".

Bibliotheek Losser in 't Losser Hoes (Foto: Esther Rikken)

We wachten af

Binnenkort zal er een vakkundige jury de bibliotheek in onder meer Losser komen bezoeken. In maart 2019 kan er gestemd worden en een maand later, op 16 april, zal de winnaar bekend gemaakt worden van de verkiezing 'Beste bibliotheek van Nederland'.