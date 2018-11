Deel dit artikel:













Uit het archief: Echte winters De barre winter van 1978-1979 (Foto: Youtube)

Nu volgens de weermannen en weervrouwen de winter is begonnen is het dé gelegenheid om in het archief van RTV Oost eens naar winterse beelden te zoeken. En dan bedoelen we ook écht winters...

In het Historisch Archief vinden we beelden van een dichtgevroren IJssel uit 1941. Van recentere datum zijn de beelden van de winter 1978-1979 toen zware sneeuwval het openbare leven in Noord-Nederland voor een groot deel stillegde. In een aflevering van het 't Oversticht vertellen Overijsselaars over hun persoonlijke belevenissen in die tijd.