Saxion wil als eerste hogeschool werkomgeving voor LHBTI'ers verbeteren

Als eerste Hogeschool in Nederland gaat Saxion zich inzetten voor de LHBTI-gemeenschap. Dat is de groep die staat voor lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, bisexuelen, transgenders en intersexuelen. De werkomgeving voor deze, maar ook andere minderheden, moeten verbeteren, vindt de hogeschool.

Saxion tekent vanmiddag een overeenkomst met de Workplace Pride Foundation. Een stichting die zich sterk maakt om de werkomgeving voor deze groep te verbeteren.

Witte hogeschool

"Studenten en docenten moeten zich veilig voelen op Saxion. We zijn nu vooral een 'witte' hogeschool, maar we willen juist een afspiegeling van de samenleving zijn. Daar hoort ook de LHTBI-groep bij, maar ook andere minderheden", zegt Marco Strijks. Strijks is business developer op Saxion en heeft zich sterk gemaakt voor de overeenkomst met de Workplace Pride Foundation.

Zo'n overeenkomst is extra belangrijk, zegt Strijks. "Het maakt onze collega's en omgeving bewuster. En het levert een gaaf netwerk op. Achter Workplace Pride zit een heel netwerk met grote organisaties. Deze organisaties hebben veel ervaring met diversiteit."

"Ik ben zelf twee jaar geleden gelukkig getrouwd met mijn man", vertelt Strijks. "Maar ik heb het gevoel dat ik elk half jaar weer opnieuw uit de kast moet komen. Er zijn voorvalletjes bekend dat collega's mij 'die homo' noemen, als mensen naar mij vragen."

Buitenlandse studenten

Aan het Saxion studeren zo'n drieduizend studenten buitenlandse studenten uit zestig verschillende landen. "We willen juist ook die studenten hierin betrekken. Als je bij Saxion komt studeren kun je hier helemaal jezelf zijn, ook al kom je uit een land waar dat juist niet zo is."