Het extreme geweld van de ‘kwartetmoord’: een kijkje op de crimescene

De viervoudige moord in de Enschedese growshop is uniek in de misdaadhistorie van Overijssel (Foto: News United/Dennis Bakker)

Het is zonder twijfel een van de schokkendste misdrijven waardoor Overijssel ooit werd opgeschrikt: de viervoudige moord in een growshop in Enschede. Vier mannen die op klaarlichte dag worden doodgeschoten, middenin een woonwijk. Een exclusief kijkje op de crimescene.

door Jan Colijn



Gevoel voor humor kan Tuan Nguyen (43) niet worden ontzegd. Op de blankhouten deur zit een metalen plaat geschroefd: ‘Warning, Genius at work’.



Aanblik tart iedere beschrijving

De aanblik binnen tart iedere beschrijving. In het kantoortje annex keukentje ligt eigenaar Tuan op zijn rug op de houten vloer, vlakbij een appeltjesgroene wand. De deur staat wagenwijd open. Alsof hij heeft geprobeerd te vluchten.



In dezelfde ruimte ligt Artur Sargsyan (34), de vorige eigenaar van de growshop. Hij ligt voorover op zijn buik, eveneens bij een geopende deur. Beide slachtoffers liggen badend in het bloed.

Inval growshop

De twee mannen werden in juni dit jaar aangehouden bij een inval in de growshop. Daarbij werd 17 kilo gedroogde henneptoppen in beslag genomen. Het duo was weer op vrije voeten gesteld in afwachting van de rechtszaak.



De gealarmeerde rechercheurs gaan dan nog uit van een tweevoudige moord. Pas na enige tijd worden de overige twee slachtoffers ontdekt: Maijkel Akfidan (27), eigenaar van Mexicaans restaurant Caballeros in Hengelo, en de 62-jarige Max Klaassen uit Arnhem. Hij was er om namens het bedrijfje F-Max zakken mest af te leveren bij de growshop in Enschede.



Verkeerde moment, verkeerde plek

Familie en vrienden zeggen van deze twee slachtoffers dat ze brute pech hadden. Ze hadden niets met hennepteelt te maken, maar waren simpelweg op het verkeerde moment op de verkeerde plek.



Vele kamertjes

Dat deze twee slachtoffers pas enige tijd later werden ontdekt, komt vooral doordat het pand aan de Van Leeuwenhoekstraat – waarin voorheen een cafetaria en café waren gehuisvest – is opgedeeld in meerdere kleine kamertjes.

Binnenplaats

De binnenplaats is geplaveid met grindtegels. Bij de achterdeur staat een groene caddy onder een carport, pal naast een paar pallets met blauw-groene zakken. Ernaast een blauw-paarse damesfiets. Aan de andere zijde onder de carport een witte caddy met daarnaast eveneens een stapel blauw-groene zakken mest.



Een ander deel van de binnenplaats ligt vol met spulletjes. Er liggen plastic zakken, er staat een oranje kinderfietsje.

Unieke moordzaak

Een viervoudige moord is uniek in de Overijsselse misdaadhistorie. Vandaar dat een uitzonderlijk grote politiemacht werd opgetuigd. Meer dan 80 rechercheurs werken aan de zaak, waarmee het het grootste politieonderzoek is sinds de vuurwerkramp.

Drie aanhoudingen

In deze zaak zijn intussen drie aanhoudingen verricht. Behalve een 30-jarige man gaat het om een 57-jarige vader en zijn 32-jarige zoon uit Hengelo.

Kort na de moord werden ook al twee Enschedeërs in de boeien geslagen, maar zij bleken niets met de brute liquidatie te maken te hebben.

'Tuan zag dood niet aankomen'

RTV Oost sprak een van hen. Justitie kreeg deze 26-jarige Enschedeër in het vizier omdat hij - tot slechts enkele minuten voordat het geweld losbarstte - nog in de growshop was. De sfeer was volgens hem ontspannen als altijd: “Tuan maakte een praatje, een grapje. Hij heeft zijn dood totaal niet zien aankomen.”