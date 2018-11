Deel dit artikel:













VIDEO: Drie inbrekers komen niet verder dan schuifdeur van pompstation in Raalte De geforceerde deuren van het pompstation in Raalte (Foto: Politie Raalte)

Drie mannen die minutenlang tevergeefs proberen een schuifdeur te openen. Dat is te zien in een video van de poging tot inbraak op een pompstation in Raalte. De video dook vanmiddag op en laat beelden zien van afgelopen vrijdagavond.

In de beveiligingsvideo zijn drie mannen te zien die meerdere pogingen ondernemen om met een koevoet de schuifdeur van het pompstation te forceren. Dat lukt slechts deels - zo komen niet ver genoeg om daadwerkelijk binnen te komen. Na drie pogingen vertrekken de mannen met lege handen. Bron: dumpert.nl



Getuigen gezocht

De politie in Raalte deelde zaterdag op hun Facebookpagina al een foto van de schade aan de deur. Zij roepen getuigen op zich te melden, wanneer zij rond drie uur in de nacht van vrijdag op zaterdag iets hebben gezien bij het benzinestation aan de Weidelaan. Heb je opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33