Thales biedt zelf loonsverhoging aan personeel ondanks vastgelopen cao-onderhandelingen

Electronicabedrijf Thales in Hengelo biedt werknemers een loonsverhoging van 2,5 procent. Het bedrijf doet dat om werknemers tegemoet te komen, nu de cao-onderhandelingen in de Metalektro zijn vastgelopen. Thales heeft haar werknemers dat per brief laten weten.

Thales komt met dit aanbod na een aanbeveling van ondernemersorganisatie FME. De ondernemersorganisatie heeft alle bedrijven die onder de cao Metalektro vallen geadviseerd om werknemers dit aanbod te doen. "Het is jammer dat er nog geen collectieve afspraak is. Daarom hebben wij als bedrijf zelf een aanbod gedaan om de lonen te verhogen", zegt woordvoerder Job van Harmelen van Thales. Deze loonsverhoging zou op 1 december moeten ingaan. Zelf kiezen

De werknemers moeten individueel de keuze maken of ze ingaan op de loonsverhoging. "Mocht er in de toekomst toch een nieuwe cao komen, bewegen wij daarin mee," vertelt Van Harmelen. "Bij een eventuele nieuwe cao waar de loonsverhoging lager is dan de door ons geboden 2,5 procent, vorderen wij niet meteen het geld terug. Bij een volgende loonsverhoging zullen die mensen er dan minder hard op vooruit gaan, zodat de lonen voor iedereen weer gelijk zullen zijn." "Als er een nieuwe cao komt waarin staat dat de loonsverhoging hoger is dan de geboden 2,5 procent, groeit het loon van de werknemers gewoon mee met die nieuwe cao."