Expeditie Oost: Op de koffie bij Harry Bruins uit Saasveld, de bedenker van het consumptiemuntje

"Een maand lang heb ik erover gedacht. Een oplossing voor het contant afrekenen van je drinken in een kroeg dan wel dancing. Dat was me een doorn in het oog. Ineens had ik de oplossing gevonden", aldus de oprichter van Dancing Bruins in Saasveld.

Willy Wortel

Harry Bruins vertelt het alsof hij praat over de dag van gisteren. "Het personeel zat me met open mond aan te staren toen ik over mijn idee van de consumptiebonnen vertelde. Ook de klanten waren in het begin absoluut niet enthousiast. Het heeft een maand geduurd voordat de eerste positieve reacties mij bereikten. Dat was voor mij het moment dat ik zeker wist dat ik ermee door moest gaan."

De eerste consumptiemuntjes (Foto: Esther Rikken)

Boerenverstand

"Ja, jammer genoeg heb ik geen patent aangevraagd maar daar ging het mij ook niet om. Ik was een eigenwijze zakenman en wist wat ik deed. Zo is Dancing Bruins altijd de uitgaansgelegenheid van de zondag geweest. Noem het eigenwijs, ik noem het boerenverstand."

Familiebedrijf

"Mijn familie is ooit begonnen met een café. Deze heb ik in april 1960 uitgebreid met een feestzaal, zo is het begonnen. In die jaren was de zondag de uitgaansavond en in de loop der tijd kwam er een verschuiving naar de vrijdag en zaterdag. Ik dacht toen, wanneer de meesten de dancing op vrijdag en zaterdag open doen dan blijf ik op de zondag zitten. En ..... dat doen we nog steeds", aldus een trotse Bruins.

Harry Bruins, de bedenker van de consumptiemunten (Foto: Esther Rikken)

Op naar het volgende jubileum

"Mijn vrouw en ik zijn achter in de tachtig en we wonen nog steeds mooi in het centrum van het dorp. Mijn hart is niet al te best maar we wonen nog zelfstandig, zijn gelukkig en hopen nog een paar jaar van het leven te genieten. Wie weet tot over twee jaar, dan vieren we ons 60-jarig jubileum!"

