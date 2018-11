Celstraf geëist tegen man uit Almelo voor oplichting

De officier van justitie heeft een celstraf van ruim vijf maanden geëist tegen een 34-jarige man uit Almelo. De man zou in de zomer van vorig jaar zeker acht verhuurbedrijven in Twente en omstreken hebben opgelicht.

De Almeloër zat op het moment van zijn oplichting in een proeftijd. Omdat hij tijdens die proeftijd opnieuw de fout in ging, moet hij nog een straf van 90 dagen cel uitzitten van de officier van justitie.

Cocaïne

De Almeloër heeft in de loop van zijn leven een flink aantal veroordelingen verzameld. Als cocaïneverslaafde moest hij aan geld komen en hij deed dat door oplichting en verduistering.

Het leek even goed te gaan na een veroordeling zo'n twee jaar geleden. De Almeloër kickte af in een kliniek, kreeg een relatie en verhuisde naar Bergen op Zoom. Na een paar maanden ging het mis: hij begon weer te gebruiken en werd door zijn vriendin op straat gezet.

Om aan geld te komen koos de man een bekende methode; gereedschap huren bij bedrijven om het vervolgens door te verkopen. Omdat hij onder zijn eigen naam huurde was het uiteindelijk niet moeilijk voor de politie om hem op het spoor te komen.

Frankrijk

De verdachte verscheen niet voor de rechtbank in Almelo. Hij is sinds zijn vrijlating spoorloos verdwenen. Volgens zijn advocaat zit de man waarschijnlijk in Frankrijk. Hij zou er met twee gebroken armen naar toe zijn gegaan om er te revalideren. Hoe hij aan de gebroken armen komt is niet duidelijk.

Over twee weken doet de rechtbank uitspraak.