Tubbergen krijgt kindervragenuurtje in gemeenteraad

In Tubbergen wordt onderzocht of het mogelijk is een kindervragenuurtje in de gemeenteraad in te voeren. Het initiatief hiervoor is afkomstig van raadslid Noortje Haarman van Gemeentebelangen/VVD.

Haarman kwam eerder dit jaar met voorkeursstemmen als jongste in de gemeenteraad. "Ik zag laatst in de krant dat er een kindervragenuurtje in de Tweede Kamer was. Toen dacht ik gelijk dat zoiets misschien ook leuk bij ons in de raad zou zijn", licht ze haar initiatief toe.

Gelijk positief

Andere fracties in de gemeenteraad reageerden gelijk positief. "Ja, ze waren heel enthousiast. En de burgemeester vroeg me gelijk of ik het verder wilde onderzoeken."

Noortje Haarman denkt dat jongeren best te porren zijn voor haar idee. "Ik wil ze graag laten zien hoe het eraan toe gaat in een raadszaal. De ambiance, zitten op een raadszetel, praten in een microfoon. Ze een beetje interesseren in de politiek."

Tweede- en derdeklassers

Het raadslid wil zich vooral richten op tweede- en derdeklassers in het voortgezet onderwijs. "Ik zal contact opnemen met het Canisius hier in Tubbergen. Misschien dat er iets met het vak maatschappijleer te doen is."