Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Man uit Almelo vrijgesproken in ontuchtzaak verstandelijk beperkt meisje Man (61) uit Almelo vrijgesproken in ontuchtzaak verstandelijk beperkt meisje (Foto: eigen foto)

De rechtbank in Almelo heeft een vrijwilliger van een voetbalvereniging vrijgesproken van ontucht. De man uit Almelo werd ervan verdacht dat hij in oktober vorig jaar een verstandelijk beperkt meisje van zestien betastte op de tribune van een voetbalvereniging in zijn woonplaats.

Volgens de rechtbank verschillen de verklaringen van het meisje en een vriendin, die ook op de tribune zat, teveel van elkaar. De 61-jarige vrijwilliger heeft altijd ontkend. Hij noemde de aangifte van het meisje "laster en leugens". Tegen de man was een werkstraf van honderd uur en twee weken voorwaardelijke celstraf geëist. Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33