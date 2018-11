Jong FC Twente verliest van Emmen, poulewinst voor Heracles

Jong FC Twente heeft het thuisduel met FC Emmen verloren. Op het Trainingscentrum in Hengelo werd het 0-3 en daardoor is Heracles zeker van de winst in de poule.

Na twaalf minuten maakte Henk Bos de 0-1 en twintig minuten later scoorde hij opnieuw. 0-2 was ook de ruststand in Hengelo. Vijf minuten voor het einde zette Freddy Quispel de eindstand op 0-3.

Heracles wint poule

Door de nederlaag van Twente is Heracles zeker van de winst in poule A. De ploegen spelen dit seizoen een halve competitie. De eerste vijf gaan daarna samen met de eerste vijf van poule B naar een nieuwe competitie. De onderste vijf worden in de nieuwe poule B ingedeeld met de onderste zes van de huidige poule B. Momenteel staan de vier Overijsselse clubs allemaal in de top vijf. Er zijn nog twee speelronden te gaan.

