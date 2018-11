FC Twente Vrouwen in Overijsselse derby op eigen veld te sterk voor PEC Zwolle

FC Twente Vrouwen heeft vanavond de Overijsselse derby in eigen huis gewonnen van PEC Zwolle. Op het veld van Achilles'12 werd het 4-0.

Na enkele kansen voor de thuisploeg was het na twintig minuten raak. Weerden maakte de 1-0. Twente bleef kansen creeëren, maar maakte geen tweede voor rust. Roof schoot kort voor rust in de handen van Evrard en even later zochten de speelsters de kleedkamers op.

De eerste kans na rust was voor Van Daelen, maar zij schoot net naast namens Zwolle. Aan de andere kant werd het 2-0. Invaller Smits verdubbelde de score. Twee minuten later was het beslist. Moorrees maakte uit een vrije trap de derde van Twente. Roof dacht iets terug te doen, maar haar inzet werd van de lijn gehaald door Folkertsma. Ook Weijkamp probeerde het, maar zag Evrard fraai redding brengen. Aan de andere kant zorgde Smits met haar tweede voor de 4-0 eindstand.

