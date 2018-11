Boudewijn Betzema wil mensen troosten, niet doelloos wachten

Twee dagen in de week heeft Boudewijn Betzema post gevat in een van de stovenzettershuisjes aan de flank van de Lebuinuskerk in Deventer. Het huisje werd omgedoopt tot troosthuisje. Betzema zit er om mensen die verdriet hebben en zich niet gehoord voelen, te troosten. "Dat is wat ik het liefste doe: naar mensen luisteren."

Maar het troostdichterschap valt het zwaar. "Ik zit hier heel vaak... alleen. Er komt geen mens", verzucht de gedreven dichter. "Als dit een winkeltje was, was ik allang failliet geweest."

Het werk van de troostdichter, "de enige in Nederland", zegt hij zelf, is toch niet onopgemerkt gebleven. Hij werd genomineerd voor de Compassieprijs 2018.

Karen Armstrong

De prijs linkt naar het gedachtegoed van de inspirator van deze prijs, de Britse schrijfster Karen Armstrong. Toen zij in 2009 haar wereldwijde Charter for Compassion presenteerde, richtte zij haar aandacht ook op de religieuze tradities van deze wereld. Zij heeft een eredoctoraat religie en theologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en reikte vandaag de prijs uit.

Gulden Regel

Armstrong riep op tot het weer in ere herstellen van de Gulden Regel: ‘Behandel de ander zoals je zelf behandeld wilt worden’, die volgens haar aan alle religieuze, ethische en spirituele tradities ten grondslag ligt.

Brugwachtershuisje in Zwolle

Betzema was van provinciedichter van 2015 tot 2017. In die periode was hij ook een aantal weken werkzaam als troostdichter in een van de voormalige brugwachtershuisje in Zwolle.

Betzema aan het werk (Foto: RTV-Oost / Ina Brouwer)