Emiel uit Tubbergen overtuigd dat zijn vuurpijlstandaard wel aan eisen voldoet

Vuurwerkpijlen mogen komend Oud en Nieuw alleen nog maar met een lanceerstandaard worden afgevuurd. Er is alleen nog geen stabiele en veilige standaard gevonden die aan de eisen voldoet. Machinebouwer Emiel Rolefes uit Tubbergen denkt nu dé lanceerstandaard te hebben gemaakt die wel aan de eisen voldoet.

Eerder deze maand heeft de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) al vijf lanceerstandaarden getest, maar deze werden allemaal afgekeurd vanwege instabiliteit en onveiligheid. Emiel Rolefes denkt dat zijn blauwe lanceerstandaard van staal wél aan alle eisen voldoet.

Liefhebber

Rolefes zit zelf niet in de vuurwerkbranche, maar is machinebouwer bij zijn eigen bedrijf HRT Techniek: "Ik zag het op het nieuws en toen dacht ik: 'dat kan ik zelf ook wel maken', dus ging ik ermee aan de slag. Ik ben een echte vuurwerkliefhebber en vind het echt doodzonde als er geen vuurpijlen meer afgeschoten mogen worden."

Gewicht

De bepalende factor is volgens Rolefes het gewicht van de standaard: "Deze is iets zwaarder dan de andere vijf die getest zijn. Waar die andere standaarden nog van karton waren, is deze van staal gemaakt.

Wind

Ook over weersomstandigheden is nagedacht bij het ontwerp van de standaard: "Hij heeft vier stelpootjes aan de zijkant, zodat als er gewicht of wind vanaf de zijkant komt, hij niet omvalt. Ook heeft de standaard een open koker waar de wind doorheen gaat, dus aan de voor- en achterzijde heeft het bijna geen massa", vertelt de Tubbergenaar.

Goedkope materialen

Over de vijf geteste lanceerstandaarden is Rolefes niet te spreken: "Die zijn allemaal van goedkope materialen gemaakt, zoals karton. Ze branden door of vallen bij de kleinste windvlaag om."

Testen

Rolefes heeft nu contact gezocht met de Inspectie Leefomgeving en Transport, die de lanceerstandaarden test en bepaalt of ze aan de eisen voldoen: "Binnenkort komen ze naar Tubbergen om mijn lanceerstandaard te testen. Ik heb hoge verwachtingen, ik kan me namelijk niet voorstellen dat hij afgekeurd wordt vanwege stabiliteit of onveiligheid. Zoals je zag, er zit geen eens beweging in als er een vuurpijl uit afgeschoten wordt."