Bedankbriefje voor 'al uw medewerking tijdens de Duitse Overheersing' - voor wie was het?

'Het huis dat Hitler bouwde', zo heet het boek dat Sabine Steen-Lakerveld aantrof in de doos met oude boeken die ze van een onbekende kreeg. In het boek zit een oud briefje geplakt, om te bedanken voor hulp tijdens de Duitse bezetting.

Op zoek naar (familie van) de schrijver van een opmerkelijk bedankbriefje (Foto: Sabine Steen-Lakerveld)

Graag teruggeven

'Bij mijn vrouw en mij blijft u steeds in waarderende herinnering', zo staat te lezen op het briefje. "Ik kan mij voorstellen dat dit boek voor iemand heel veel kan betekenen", aldus Steen-Lakerveld. "Ik wil het dan ook graag teruggeven aan de familie van deze mensen."



Het boek heeft een stempel van P. Dekker uit Zwolle, het briefje is ondertekend door R. Fillet Weijl en H. Joh. Fillet. Via een oproep op Facebook hoopte Steen-Lakerveld in contact te komen met familieleden of nazaten van één van deze mensen.

Zoektocht gaat voort

Dat is inmiddels gelukt. Of nou ja, deels dan. Vanavond meldde de zoon van de briefschrijver zich bij Steen-Lakerveld: "Hij blijkt in Zwolle te wonen en was door zijn kinderen geattendeerd op mijn oproep. Hij wil natuurlijk het boek graag terug en komt het maandag halen."



Maar het verhaal houdt nog niet op, vervolgt Steen-Lakerveld. Want voor wie het briefje bestemd was, is nog steeds onduidelijk: "Daar had meneer Fillet geen antwoord op. En natuurlijk is hij ook razend benieuwd wie er zo behulpzaam is geweest voor zijn ouders. En hoe? Want wat er is gebeurd in de oorlog en voor wie deze dankbaarheid dan bedoeld is, dat blijft nog een raadsel. Die zoektocht gaat dus voort."